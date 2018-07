Je später der Abend, desto größer die Überraschung. Sandro Kopp, das Kramsacher Tennistalent, das am Anfang einer Profikarriere steht, kämpfte sich am Mittwochabend mit Partner Vital Flurin Leuch (LIE) ins Doppel-Halbfinale des Tennis-Future-Turniers. „Mein bisher größter Erfolg", sagte der 18-Jährige, der seit vier Jahren unter den Fittichen von Hakan Dahlbo in Seefeld steht. Der erfahrene Schwede attestiert Kopp Potenzial für eine Profi-Laufbahn, lobt vor allem die Einstellung des Abendschülers. Nicht ausgeschlossen somit, dass Kopp einmal in die Fußstapfen seines ehemaligen Kramsacher Ortsnachbarn Johanne­s Ager tritt.

Bis dahin gilt es aber noch viele Hürden zu nehmen. Eine davon ist die Transition-Tour, die der Future-Serie folgen wird. Weil die neuen Regeln noch nicht einschätzbar sind, setzt sich Kopp auch keine großen Ziele. Außer „ins Doppel-Endspiel von Kramsach aufzusteigen". Es blieb beim Vorsatz. Peter Schiller und Johannes Haerteis (GER), auf Nummer drei gesetzt, gewannen gegen Kopp/Leuch 6:3, 6:4.

Die beiden Deutschen stehen nicht nur im heutigen Doppelfinale, sondern auch im Einzel-Halbfinale. Schiller setzte sich gegen Landsmann Lukas Ollert, den Telfer Bundesligaspieler, durch, Haerteis gegen Pichler-Bezwinger Lazarov. (r.u.)