Zum zweiten und letzten Mal empfingen die Softball-Damen der Kufstein Valkyries am Wochenende die Attnang Athletics und Sharx II zum Saisonfinale der Bundesliga West. Und bei beiden Auftritten konnten am Ende die Tirolerinnen jubeln. Gegen die Athletics gewann man ungefährdet mit 14:3 — gegen die Sharx aus Vorarlberg gab es ein 11:8 zu notieren. Damit fixierten die Festungsstädterinnen den ersten Platz in der Bundes­liga West und dürfen dadurch erneut um den Aufstieg in die höchste Spielklasse kämpfen. Die Softball-Relegation wird am 29. September über die Bühn­e gehen. (TT)