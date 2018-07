Vier Tage vor der Austrian Bowl XXXIV hat die heimische Football-League am Dienstag die Most Valuable Players (MVP) der Saison bekanntgegeben. Der Titel des „League MVP“ geht nach 2016 zum zweiten Mal an Raiders-Quarterback Sean Shelton (USA). „Offense MVP“ wurde Zachary Cavanaugh, Quarterback der Ljubljana Silverhawks. Linebacker Thomas Schnurrer (Projekt Spielberg Graz Giants) erhält die Auszeichnung für den „Defense MVP“. Trainer des Jahres wurde Stefan Pokorny von den Danube Dragons, die mit Linebacker Junjie Gao auch den „Young Star 2018“ stellen. Die offizielle Verleihung der Trophäen wird am Samstag in der NV Arena in St. Pölten vor dem großen Finale (19.00 Uhr/live ORF Sport +) stattfinden.