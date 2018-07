„Jetzt sollen andere neue Impulse setzen“ Nach 28 Jahren gibt „Mister Bambini“ das Zepter an seine Nachfolger weiter. 1.) Welche Spieler sind in 28 Jahren Bambini Cup in Erinnerung geblieben? Goran Ivanisevic, der hatte schon als Kind einen Bomben-Aufschlag, war einen Kopf größer als alle anderen und auch schon ein Zornbinkel. Martina Hingis war als Kind schon überragend. 2.) Was treibt einen an, sich so lange einer Sache zu verschreiben? Es ist schon oft fordernd gewesen, immer wieder gab es neue Herausforderungen. Und da hat man meistens den Robert gefragt. Doch wenn ich gesehen habe, wie sich die Kinder freuen, habe ich wieder gewusst, warum ich mir das Ganze antue. 3.) Was war für Sie der Grund, nach Ihrer 28. Auflage des Bambini Cups Adieu zu sagen? Ich bin ja auch schon 73, und irgendwann kommt der Punkt, wo einem der Druck zu viel wird. Außerdem bekommt man mit der Zeit einen Tunnelblick – jetzt sollen andere neue Impulse setzen. 4.) Wie geht es mit „Mr. Bambini“ weiter? Ich werde endlich wieder mehr selbst Tennis spielen und Rad fahren. Und dem Turnier bleibe ich in beratender Funktion erhalten. Das Interview führte Alois Moser