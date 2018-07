Am ersten Tag der österreichischen Nachwuchs-Meisterschaften der Schwimmer konnten die Tiroler Starter am Donnerstag im Tivoli-Schwimmbad gleich fünf Medaillen (3 Gold, 1 Silber, 1 Bronze) verbuchen. Tabea Huys (Make It Happen Zillertal) strahlte nach ihrem Sieg in der Jugendklasse 1 über 400 Meter Lagen. Lisa Süsser (TWV/Jugendklasse 3) holte Silber. Bei den Schülern 3 über 800 Meter Freistil freute sich Laurin Korber-Perner (TWV) über den Titel und stellte einen neuen österreichischen Schüler-Rekord auf. Luis Kurz vom Veranstalter-Verein SC IKB sicherte sich über 1500 Meter Freistil (Jugend 4) Bronze. Am Freitag (9.15 Uhr) geht es mit 200 Metern Freistil weiter. (TT)