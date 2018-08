Angerberg – „Das sind jetzt unsere neuen Glücksdressen“, sagte Masaki Morass augenzwinkernd. Mit den ungewohnten gelben Auswärtsdressen machten die Wacker-Damen gestern in der ersten Runde des ÖFB-Cups mehr als eine gute Figur. Der Bundesliga-Aufsteiger fertigte auswärts im Tiroler Derby den SV Angerberg mit 13:0 (7:0) ab. „Das war natürlich sehr wichtig, dass wir gut in die Partie reingestartet sind. Da weiß man gleich, in welche Richtung die Partie geht!“

Dass es im ersten Pflichtspiel der neuen Saison auf Anhieb so gut laufen wird, sei keinesfalls selbstverständlich gewesen. „Mit neun Abgängen und vielen neuen Spielerinnen ist es natürlich spannend“, erklärte Morass, der neben den „erfrischenden“ Neuzugängen weiterhin auf bewährte Kräfte setzt. Kapitänin Eva Maria Dengg und Torfrau Jasmin Pal verleihen dem Wacker-Spiel die nötige Stabilität. Knipserin im Cup-Duell gegen Angerberg war jedoch Lilli Purtscheller (vier Tore).

Für Euphorie sei es jedoch viel zu früh, erklärte Morass. Der Kantersieg gegen Tirolligist Angerberg habe wenig Aussagekraft. Am Sonntag türmt sich auswärts zum Bundesliga-Auftakt mit Neulengbach ein anderes Kaliber im Frauenfußball auf. (ben)