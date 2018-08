Weerberg, Kühtai – Fast so, als wären sie nie vom Rad gestiegen: Bei den beliebten Radsport-Events Weerberg Classic und Kühtaier Bergkaiser lachten am Wochenende die Vorjahressieger erneut vom obersten Podest.

Das Tigas Weerberg Classic Bergrennen scheint Lokalmatador Benjamin Brkic wie auf den Leib geschneidert zu sein. Der Vorjahressieger drückte am Samstag auch der zweiten Auflage seinen Stempel auf und kürte sich bei der Zielankunft auf der Hausstatt zum Tiroler Bergmeister. Bereits zwei Kilometer nach dem Start in Schwaz konnte sich der 21-Jährige vom Feld absetzen und ging auf Solofahrt. Das Ziel erreichte er in neuer Rekordzeit von 29:17,29 Minuten.

Auf den Plätzen landeten Georg Zimmermann und Marcel Neuhauser. Damit feierte das Tirol Cycling Team einen Dreifachsieg. Der Ausrichter-Verein Union Raiffeisen Radteam durfte sich mit Christian Haas (5.) und Stefan Thanner (6.) über zwei Top-Platzierungen freuen. Bei den Amateuren setzte sich Daniel Wildauer (31:25,29 Min.) als Sieger in Szene.

In der Nachwuchsklasse U 17 wurden zugleich die österreichischen Bergmeisterschaften ausgefahren. Den Sieg holte sich der Osttiroler Rafael Gomig (RC ARBÖ Wörgl) vor Lukas Grießer (ÖAMTC Raika Inzing) und Marco Schrettl (URRT), die zugleich Tiroler Meister wurden.

„Jährlich grüßt das Murmeltier“ hieß es gestern auch beim Kühtaier Bergkaiser. Der Südtiroler Michael Spögler (Team Corratec) ließ sich wie im Vorjahr den Sieg von Innsbruck ins Kühtai nicht nehmen und nach etwas über einer Stunde Fahrt (1:02:56,86) im Ziel feiern. „Er ist schon ab Haggen als Solist Richtung Ziel gefahren, eine ganz starke Leistung“, erklärte Organisator Frank Rietzler, der sich über 134 Teilnehmer freuen durfte. Keiner konnte mit Spöglers Renntempo – der Südtiroler hat heuer bereits den Imster Radmarathon und den Arlberg Giro gewonnen – mithalten. Rang zwei ging an Christian Haas (Radteam Tirol). Manche Starter mussten sogar aufgrund der hohen Temperaturen aufgeben. Einen kühlen Kopf behielt Siegerin Angela Adelsberger. Die Niederösterreicherin verwies die starken deutschen Fahrerinnen auf die Plätze. (ben)