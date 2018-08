Maurach – Richtig rund ging es am vergangenen Wochenende am Achensee beim erstmals ausgetragenen Red-Bull-Foiling-Spektakel. Bei der von Österreichs Doppel-Olympiasiegern Roman Hagara und Hans Peter Steinacher entwickelten Serie dreht sich alles um die Suche nach der Nachwuchssegler-Elite.

Insgesamt zeigten sich die beiden Segel-Legenden Roman Hagara und Hans Peter Steinacher von den 16 rotweißroten Teams, darunter auch das TWV-Achensee-Duo Yannis Saje/Matthias Schmidt, begeistert. Außerdem wurde auf Tirols größtem See Segel-Geschichte geschrieben: Prettner/Haberl donnerten in 28,6 Knoten – das bedeutet einen neuen Geschwindigkeitsrekord – zum Sieg. Das Salzburger Duo sicherte sich damit ein Ticket für das Weltfinale Ende November in Miami. (TT)