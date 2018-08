Das Stabhochsprung-Wochenende in Innsbruck wurde am Freitag mit dem Testwettkampf in der WUB-Halle gestartet — mit dabei war unter anderem Tirols großes Talent Riccardo Klotz. Am Sonntag folgt nach der heutigen Analyse der zweite Wettbewerb in der Halle.

Schon am Vortag waren die Innsbrucker Sommerlauftag­e ausgetragen worden, dabei sicherte sich Elias Theurl den Tiroler U18-Meistertitel über 2000 Meter Hindernis, bei den Mädchen siegte Carl­a Maier (SC LT Breitenbach).

Weiter­e Sieger: 3000 m Hindernis: Christian Stern (SV Schlickeralm-Stubai) bzw. Katharine Erlacher (LG Decker Itter). Langstaffeln: 3 x 800 m: Tri-X Kufstein (Simone Stelzl, Carolina Schiefer, Lara Tonak) bzw. Tri-X Kufstein (Adrian Bernabe, Ares Borkenstein, Simon Freisinger). (TT)