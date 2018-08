Fast zeitgleich mit dem Sieg seines Schützlings Patric Grüner beim Race Around Austria bewies auch Trainer Daniel Rubisoier seine Klasse am Rad. Der Tiroler gewann am Samstag den Arlberger Bike-Marathon nach 35 Kilometern und etwa 1300 Höhenmetern souverän in einer Zeit von 1:30:50 Stunden vor dem Kufsteiner Johannes Winter. Bei den Damen siegte die Deutsche Annette Griner vor Lokalmatadorin Alexandra Genewein. „Wir sind mit rund 250 Teilnehmern sehr zufrieden, alles ist gut verlaufen", erklärte Rennleiter Peter Mall.

Arlberger Bike-Marathon Herren: 1. Rubisoier 1:30:50,1 Std., 2. Winter (beide AUT) 1:33:29,7, 3. Link-Fritsche (GER) 1:34:42,0.

Damen: 1. Griner (GER) 1:55:15,8, 2. Genewein 2:11:11,9, 3. Amort-Achmüller (beide AUT) 2:12:20,5.

Arlberg Adler, Gesamtwertung: Herren: 1. Holzinger (GER), 2. Schranz (AUT). Damen: 1. Genewein, 2. Raich-Mader (beide AUT).

Den dreiteiligen Arlberg-Adler (Weißer Rausch, Jakobilauf, Bike-Marathon) gewann die Tirolerin Genewein, der Deutsche Florian Holzinger setzte sich bei den Herren durch. (rost)