Von Alois Moser

Wattens — Einige Gegner hatten die Wattens Amateure vor der Saison als Mitfavoriten ausgezeichnet. Trainer Martin Rinker schätzte seine junge Truppe indes mehr als „Wundertüte" ein. Doch für ihren Coach hatten die Wattener zuletzt einige Zuckerln parat. Vorerst letztes Highlight: Das 4:1 im Spitzenspiel gegen den Tabellenführer aus Imst.

„Wir haben verdient verloren, sie waren vor allem in der ersten Halbzeit zwei Klassen besser als wir", klatschte Imsts Trainer Sladi Pejic Beifall: „Ein Pauschallob an die Wattener Mannschaft."

Auch der gestrenge Herr Trainer auf der Gewinnerseite war am Samstag zufrieden: „Wir haben sehr viel von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten." Mit der Erinnerung an die Spiele gegen Telfs und Zirl, als man nach einer guten ersten Hälfte jeweils noch eingebrochen war, sparten sich Rinker und Co Christian Kellner gegen Imst die Halbzeitansprache: „Das war schon seltsam", schmunzelte Rinker.

Doch diesmal hatte Wattens das bessere Ende für sich — Lohn ist die mit Imst geteilte Tabellenführung: „Keine schlechte Zwischenbilanz, aber das ist für uns nur eine schöne Momentaufnahme."