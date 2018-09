Von Alois Moser

Innsbruck, Völs, Kirchbichl – Eines ist Kirchbichl, Völs und der Union gemeinsam: Der Saisonstart ist keineswegs nach Wunsch verlaufen. Doch die Ansprüche sind unterschiedlich – und das gilt auch für den Umgang mit der sportlichen Misere.

„Es war ein lockeres Trainingsmatch für den Gegner“, übte sich Kirchbichls Trainer Paul Schneeberger nach dem 0:4 gegen Zirl in Galgenhumor, um gleich wieder ernst zu werden: „Ohne Leidenschaft, ohne Kampf kann man nichts reißen. So darf man einfach nicht auftreten.“ Schneeberger stellte einigen seiner Spieler die Rute ins Fenster: „Ich weiß nicht, was in den Köpfen mancher Spieler los ist. Bei Profis würd­e man von Arbeitsverweigerung sprechen.“

Auch in Völs steht man erst bei vier Punkten – bewegt sich dabei aber im Rahmen des Erwarteten. „Das ist für uns klar ein Übergangsjahr“, bleibt Trainer Johann Glabonjat gelassen. Auch beim 0:1 gegen Hall sei die Leistung „gut“ gewesen: „Unser Problem war nur die Effektivität.“

Den Blick auf die Tabelle spart sich Glabonjat – doch die Hängepartie um die Westliga-Reform bereitet Kopfzerbrechen: „Es wäre fatal, wenn die Reform nicht stattfinden würde.“ Im Falle des Falles wäre auch das Abstiegsgespenst plötzlich wieder da: „Damit wäre die ganze Planung über den Haufen geworfen.“

Doch Völs hängt nicht als einziger Verein in der Luft: „Das betrifft ja das ganze Unterhaus. Falls die Reform scheitert, wird es sicher einen Aufstand geben.“

Auch bei der Union muss man sich mit dem Thema beschäftigen. „Ich gehe davon aus, dass die Reform nicht kommt“, kommentiert Trainer Farid Lener. Damit wär­e auch die Union in Gefahr: „Momentan kommt bei uns alles zusammen: Die Ausfäll­e können wir nicht kompensieren; dazu haben wir kein­e Spieler und kein Glück.“ Noch liegt im Keller alles eng beisammen: „In der Liga kann jeder jeden schlagen. Wir lassen den Kopf nicht hängen.“