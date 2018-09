Von Manuel Lutz

Reichenau — Die Reichenau untermauerte am Samstag einmal mehr ihre Heimstärke. Gegen Westliga-Tabellenführer Dornbirn erkämpften sich die Innsbrucker ein 1:1, dabei wäre für die Hausherren mehr drin gewesen, wie Coach Gernot Glänzer nach dem Spiel meinte: „Ich weine dem Sieg eine ganz kleine Träne nach. Wir hätten kurz vor Schluss einen Elfer bekommen müssen. Aber mit dem Punkt können wir gut leben, es war ziemlich ausgeglichen." Torwart Matthias Hörtnagl war wie gewohnt der sichere Rückhalt der Reichenauer und vereitelte speziell im ers­ten Durchgang zahlreiche Superchancen: „Hörti ist seit Wochen in Hochform." Für die Moral war der Punkt wichtig, wie Glänzer weiß: „Gegen Schwaz dachte ich mir: ,Hopp­la, haben wir es verlernt?'"

Kufstein fuhr gegen Langenegg einen 6:0-Auswärtssieg ein. Nach dem dritten Dreier in Serie meinte Markus Duftner zufrieden: „Es hat wirklich super gepasst, man kann nicht viel beanstanden." Dass beim Kantersieg gleich sechs verschiedene Spieler trafen, freute den Übungsleiter besonders: „Es zeugt von einer guten Mannschaftsleistung. Zudem pusht ein Tor jeden Spieler."

Schwaz gelang indes am Freitag die Generalprobe für den Cup-Schlager am kommenden Mittwoch gegen Red Bull Salzburg. Während Coach Bernhard Lampl beim Trainerkurs in Wien weilte, sorgte Pascal Burger mit einem Doppelpack für den 2:0-Erfolg in Bischofshofen — der sechste Sieg in Folge. „In der ersten Halbzeit waren wir nicht im Spiel, Goalie Emanuel Ponholzer hat uns gerettet. In der zweiten Hälfte haben wir ein anderes Gesicht gezeigt", freute sich Co-Trainer Sebastian Huber. Ganz ohne einen Lampl ging es aber nicht: „Ich habe meinen Papa hingeschickt, der musste mich am Laufenden halten. Zum Hubi hab' ich aber volles Vertrauen."