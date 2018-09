Krems, Vigasio — Der Angriff in der Wachau ging ins Leere. Sparkasse Schwaz Handball Tirol musste sich am Samstag in der 4. Runder der Spusu-Liga gegen UHK Krems mit 24:28 (13:17) geschlagen geben. „Wir sind schlecht in das Spiel reingekommen und haben schon in der ersten Halbzeit einen großen Rückstand eingefahren“, erklärte Schwaz-Trainer Frank Bergemann.

Nach der Pause drehten die Tiroler mit Top­scorer Sebastian Feichtinger (fünf Tore) zwar auf, wurden aber durch die Rote Karte von Alexander Pyshkin in der 40. Minute neuerlich geschwächt.

Letztlich gab auch die mangelnde Chancenauswertung den Ausschlag. Die Kremser setzten auf Tempo in den Gegenstößen, der Tiroler Neuzugang Thomas Kandolf durfte über fünf Tore jubeln. „Es war eine Sisyphos-Arbeit“, resümierte Coach Bergemann nach den leeren Kilometern nach Niederösterreich. Krems indes darf sich weiterhin über die Tabellenführung freuen.

Eine böse Überraschung gab es am Samstag in der italienischen Serie A2 für medalp Innsbruck: Das Premierenspiel in Vigasio (nach Redaktionsschluss noch im Gange) wurde kurzfristig um zwei Stunden nach hinten verschoben — eine unfreundliche Geste. (ben)