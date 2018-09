Von Roman Stelzl

Innsbruck – Es war ein kleiner Spießrutenlauf, der am Samstag auf einige Besucher der Rad-WM-Eröffnung wartete. Der Weg zur Innsbrucker Hofburg? Gar nicht so einfach zu finden. Das Areal war weitläufig abgesperrt, wurde penibel bewacht – und wer hier an diesem kühlen Herbstabend erstmals WM-Luft schnuppern wollte, der bekam einen Vorgeschmack auf das bestimmende Thema der kommenden acht Tage.

Mohamed Wagih Azzam, Vizepräsident des Radsport-Weltverbandes UCI, sprach kurz nach 19 Uhr die Eröffnungs- und Grußworte: „Für viele Sportler ist diese anspruchsvolle WM eine große Chance, vielleicht sogar eine einzigartige.“ Es sollte der Schlusspunkt unter einem Tag sein, der seit Jahren mit Vorfreude, Bangen und Hoffen seitens der Veranstalter verbunden war.

„Es war wirklich gelungen heute, ein würdiger Auftakt“, freute sich WM-Botschafter und -Fädenzieher Thomas Rohregger und ergänzte: „Diese WM soll vor allem eine für die Tiroler werden. Nicht nur für die Gäste, die von außerhalb zu uns kommen. Das ist uns sehr wichtig.“

Dabei hatten sich die Einheimischen schon vor dem Auftritt von Sandra Pires und der Eröffnungs-Show selbst in Szene setzen können bei der Rad-Parade in Innsbruck am autofreien Tag.

Bereits heute werden im Mannschaftszeitfahren (Damen ab 10.10 Uhr) die ersten WM-Medaillen vergeben – danach stehen Österreichs Herren (14.40 Uhr, live ORF Sport Plus) beim Start in der Ötztaler Area 47 mit Ziel in Innsbruck an vorderster Front. Unter den voraussichtlich 17 Teams wartet die deutsche Equipe von Bora-hansgrohe gleich mit vier Lokalmatadoren auf (Großschartner, Mühlberger, Pöstlberger, Konrad), die allesamt auch im Straßenrennen (30.9.) Teil des Sextetts sind. Teamkapitän Patrick Konrad blickt mit Freude auf das Zeitfahren voraus: „Für uns ist das eine tolle Sache. Da können wir zugleich WM-Luft schnuppern“, erklärt Österreichs Top-Fahrer.

„Dabeisein ist alles, vor allem eine gute Werbung“, beschreibt Tirol-Team-Manager Thomas Pupp den heutigen Auftritt seines Rennstalls als eines der Continental-Mannschaften (dritthöchste Kategorie), die Österreich dank der Wildcard-Regelung (als Gastgeberland startberechtigt) ins Rennen schickt. Dabei ist neben dem Kramsacher Patrick Bosman (Hrinkow) das Tirol Team mit den Münsterer Zwillingsbrüdern Mario und Florian Gamper vertreten.

Zudem erhält die Radtalent-Edelschmiede (fünf der sechs österreichischen Starter im Straßenrennen waren beim Tirol Team engagiert) eine besondere Ehre: Der in Innsbruck beheimatete Rennstall soll im Mannschaftszeitfahren der Herren die Nummer eins tragen. Pupp: „Auch wenn wir sportlich nicht mitreden – für uns ist das bei der Heim-WM eine ganz besondere Ehre.“