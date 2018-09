Von Alois Moser

Hall, Telfs – Hall arbeitet weiter dran, den holprigen Saisonstart vergessen zu machen: Der 2:0-Heimsieg gegen Kematen bedeutet für die Löwen den vierten Sieg aus den letzten fünf Spielen. Telfs besiegte indes Kundl mit 4:1.

Dabei hatte Hall auf heimischem Geläuf gegen die Gäste aus Kematen durchaus mehr Spielanteile, allein, es haperte am Toreschießen. Auch Sturmtank Marco Hesina ließ einige Großchancen liegen – nach der Pause machte es „Hesi“ besser: Dem 1:0 aus der Drehung (62.) ließ er kurz darauf das zweite Tor folgen (65.). Ein umstrittener Treffer, der aus einem Zweikampf im Fünfer resultierte, nach dem Goalie Thomas Meischberger kurz liegen blieb. „Das 2:0 war mehr als fragwürdig“, kommentierte Kematens Trainer Markus Schnellrieder, und auch sein Haller Gegenüber äußerte Zweifel. „Aber es kam uns natürlich entgegen“, schmunzelte Akif Güclü.

In der Tat: Hall stand defensiv gut und kombinierte sich immer wieder gefällig nach vorne, während die „Blues“ auf das Anschlusstor drängten, aber glücklos blieben. „Die Niederlage war verdient. Wer kein Tor schießt, kann nicht gewinnen“, resümierte Schnellrieder achselzuckend. Kematens Höhenflug ist vorerst wieder vorbei, während Hall auf Platz drei vorstößt. „Das war sehr wichtig für uns“, stellte Güclü mit Blick auf die Tabelle fest.

Auch Telfs wittert nach dem dritten Sieg in Serie wieder Morgenluft. „Wir hätten früher alles klar machen müssen, ansonsten eine souveräne Leistung“, analysierte Trainer Werner Rott. Sonderlob gab es für Michael Augustin. „Eigentlich hat er heute vier Vorlagen und zwei Tore gemacht“, schmunzelte Rott in Gedanken an seinen Goalgetter, der zwei Elfmeter rausholte sowie verwandelte und außerdem die zwei Tore von Marcel Schreter auflegte. Der Routinier musste diesmal durchhalten, denn Angreifer Marvin Kranebitter fiel nach 15 Minuten verletzt aus: „Es schaut nicht gut aus.“

Das trifft derzeit auch auf Kundl zu. Die Moral passt laut Trainer Roger Kühmaier aber weiterhin: „Jeder gibt alles und haut sich rein.“