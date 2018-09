Innsbruck – Turnerin Elisa Hämmerle ist zurück – am Weltcup-Podium. Die Wahl-Innsbruckerin schaffte am Wochenende in Szombathely (HUN) Rang drei am Schwebebalken und wurde am Stufenbarren Vierte. Zum vierten Mal gelang der 22-Jährigen nun der Sprung auf das Weltcup-Podium, zum ersten Mal allerdings, seit sie sich bei der Olympia-Generalprobe 2016 in Rio die Achillessehne gerissen hatte. „Es ist ein super Gefühl, nach so langer Zeit wieder auf einem Weltcup-Podium zu stehen“, strahlte die Vorarlbergerin, die inzwischen in Innsbruck lebt und im Tiroler Leistungszentrum trainiert. Teamkollegin Jasmin Mader hatte als Achte am Stufenbarren ebenfalls die Quali überstanden, musste allerdings nach einer Mittelfuß-Verletzung im Sprungvorkampf auf das Finale verzichten. „Ich hoffe, dass mein WM-Start nicht gefährdet ist“, wünscht sich die 25-Jährige, bis zum WM-Auftakt am 25. Oktober in Katar wieder fit zu sein. Am Podium vorbei schrammte auch Ringe-Spezialist Vinzenz Höck, der im Finale beim Abgang patzte und dann auf Rang acht landete. Matthias Schwab wurde 19. (Reck), am Pauschenpferd Fabio Sereinig 16. und Johannes Mairoser 24. (TT)