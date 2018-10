Von wegen Herbstdepression — für die Tiroler Ringer stehen die besten Zeiten unmittelbar bevor. Bis Ende November stehen in der Ringer-Bundesliga durchwegs Derbys auf dem Spielplan. Möglich wird dies durch das enttäuschende Abschneiden der Tiroler Vereine RSC Inzing, AC Hötting und AC Vollkraft in der Bundesliga-Vorrunde: Anstatt wie geplant auf Medaillenjagd zu gehen, findet sich Inzing erstmals seit vielen Jahren im unteren Play-off wider. „Jetzt wollen wir zeigen, dass wir die Nummer eins in Tirol sind", erklärt Inzing-Trainer Thomas Krug und sieht seine Mannschaft in der Favoritenrolle.

Ums Prestige geht es hingegen zwischen den Innsbrucker Stadtrivalen Hötting und Arzl. Erstmals seit knapp zwei Jahren (5.11.2016) steigt am Samstag (19.30 Uhr/Vereinsheim Hötting) wieder „die Mutter aller Derbys", diesmal auf Höttinger Boden. Ringer-Urgestein und Hötting-Obmann Franz Pitschmann wird es bei diesen Aussichten warm ums Herz: „Die Innsbrucker Derbys sind für uns der Höhepunkt!" Auch die Arzler freuen sich auf ein Wiedersehen mit dem Stadtrivalen, so Obmann Klaus Riederer: „Wir brennen für das Derby, aber der Sieg wird schwierig. Wir haben mit Daniel Anzengruber und Schwergewichtler Markus Nagl zwei Verletzte zu beklagen."

Sollte es nicht klappen, ist der AC Vollkraft auf Revanche aus. Am 17. November steigt der Retourkampf. Das letzte Derby gewann übrigens der Arzl mit 36:19. (ben)