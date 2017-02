Nach der dramatischen Super-Bowl-Niederlage der Falcons hat der Zoo von Atlanta dem American-Football-Superstar Tom Brady von den siegreichen New England Patriots eine zweifelhafte Ehre erwiesen. Er benannte eine Kakerlake nach dem berühmten Quarterback, der mit dem brasilianischen Supermodel Gisele Bündchen verheiratet ist.

Hintergrund ist eine Wette, auf die sich der Zoo der Olympia-Stadt von 1996 einließ, in der die im NFL-Finale nach Verlängerung 28:34 unterlegenen Atlanta Falcons beheimatet sind. Mit dem Roger Williams Park Carousel Village in Rhode Island, New England habe man ausgemacht, dass der Verlierer ein Kleintier auf den Quarterback der beim Super Bowl siegreichen Mannschaft taufen müsse.

Die Zoos einigten sich darauf, dass die Wahl auf eine sogenannte Madagaskar-Fauchschabe fallen solle. Diese Fluginsekten können bis zu acht Zentimeter groß werden und zählen damit zu den größten Schabenarten. (APA)