Bukarest – Christoph Daum steht als Trainer der rumänischen Fußball-Nationalmannschaft vor einer ungewissen Zukunft. Verbandschef Razvan Burleanu schließt eine vorzeitige Entlassung vom Deutschen nicht aus, wie rumänische Medien am Mittwoch berichteten. Rumänien hat nach der jüngsten 1:3-Niederlage in Polen nur noch geringe Chancen auf die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland.

Daum ist seit dem vergangenen Sommer Trainer der Osteuropäer, sein Vertrag läuft bis 2018. „Die Resultate sind nicht zu unserem Vorteil“, wurde Burleanu zitiert. Der frühere Bundesliga-Trainer selbst äußerte sich zuletzt irritiert auf Fragen nach einem Rücktritt und warf einem rumänischen Journalisten sogar mangelnde Vaterlandsliebe vor. Beim Pressetermin vor dem Länderspiel gegen Chile, das Rumänien schließlich mit 3:2 gewann, schimpfte Daum über „verrückte Lügen“ und meinte in Richtung des Pressevertreters: „Für mich sind Sie manchmal kein Rumäne. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin mehr Rumäne als Sie.“ (APA/dpa)