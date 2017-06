Deutschlands Ski-Ass Felix Neureuther hat sich im Vorfeld des Münchner European-Tour-Golfturniers ohne durchdringenden Erfolg in der fremden Sportart probiert. Der Slalomstar verzog am Mittwoch bei einer Spaßrunde mit Spitzengolfer Martin Kaymer auf dem 18-Loch-Kurs in Moosinning-Eichenried einen Ball sogar derart, dass er eine neben dem Platz stehende Frau am Oberschenkel traf.

„Das Ding ging komplett daneben, die Frau hat keine Chance gehabt“, scherzte Kaymer hinterher, um hinterherzuschieben: „Es hat ihm natürlich schrecklich leidgetan. Es war zum Glück nur der Oberschenkel.“ (APA)