Los Angeles – Der frühere US-Basketballstar Dennis Rodman ist wegen Trunkenheit am Steuer zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Ein Gericht entschied am Montag, dass der 56-Jährige 90 Tage ins Gefängnis muss, wenn er in den nächsten drei Jahren gegen seine Bewährungsauflagen verstößt. Unter anderem muss der fünfmalige NBA-Champion an einem neunmonatigen Programm für Alkoholsünder teilnehmen.

Der Anwalt des einstigen Stars des US-Basektballvereins Chicago Bulls begrüßte die Gerichtsentscheidung. Das Gericht habe Rodmans Bemühungen anerkannt, sich behandeln zu lassen, sagte Paul Meyer. Der für seine Tätowierungen, Piercings und bunt gefärbten Haare bekannte exzentrische Superstar war im Jänner im südkalifornischen Newport Beach mit Alkohol am Steuer erwischt worden. Sein Blutalkohol hatte den zulässigen Höchstwert um das Dreifache überschritten.

Es ist nicht das ersten Mal, dass Rodman wegen Verkehrsdelikten auffällt. Für Schlagzeilen sorgt der 56-Jährige inzwischen aber vor allem mit seinen Besuchen beim nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un. Der ehemalige Basketball-Champion ist mindestens fünf Mal in das wegen seines Atomwaffen- und Raketenprogramms international isolierte Land gereist.

„Ich hänge die ganze Zeit mit ihm herum, wie lachen, singen Karaoke, wir machen viele coole Dinge zusammen“, sagte er dazu einmal. Auf das kürzlich angekündigte Treffen von Kim und US-Präsident Donald Trump reagierte er mit Genugtuung: „Ich habe schon damals im Jahr 2014 gesagt, dass sich die Türen öffnen werden“, schrieb er auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter. (APA)