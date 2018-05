Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev (21) hat in seiner Siegeransprache beim ATP-Turnier in München aus Versehen verraten, dass sein Bruder Mischa (30) erstmals Vater wird. Noch auf dem Platz dankte er am Sonntag seinem Team und seiner Familie und sagte, dass seine Mutter bald auch eine tolle Oma sein werde.

Als er in der Pressekonferenz darauf angesprochen wurde, meinte der Dritte der Weltrangliste zu den Journalisten: „Das wusstet ihr nicht? Upps.“ Dann ergänzte Zverev, die Freundin seines Bruder sei bereits „im vierten Monat, also spätestens in Madrid hätte man es sowieso gesehen“. In Spanien steigt in der neuen Woche das Masters-Turnier. (dpa)