Roma-Coach brach sich bei Schlag gegen Trainerbank die Hand

AS-Roma-Coach Eusebio Di Francesco hat sich eine Fraktur an der linken Hand zugezogen, als er seinem Ärger über seine Mannschaft beim 3:3 gegen Atalanta mit einem Schlag gegen die Trainerbank Luft machte. Der 48-Jährige unterzog sich am Dienstag deshalb einer Operation. Dennoch leitete er bereits am selben Tag wieder mit verbundener Hand das Training.