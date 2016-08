Rio de Janeiro - Die österreichischen Synchronschwimmerinnen Anna Maria und Eirini Marina Alexandri stehen in Rio de Janeiro im olympischen Duett-Finale. Die beiden landeten nach Qualifikationsplatz zwölf in der Freien Kür im Technik-Teil auf Platz elf, gesamt wurden sie Zwölfte. Exakt die Top zwölf unter 24 Paaren haben die für Dienstag (19.00 Uhr MESZ) angesetzte Entscheidung erreicht.

Da die Punkte des Technik-Teils in das Finale, in dem noch einmal die Freie Kür zu zeigen ist, mitgenommen werden, gehen die in der Südstadt stationierten Drillingsschwestern als Elfte in die Entscheidung. „Sie sind sehr stark geschwommen. Mein großer Wunsch sind die Top Ten“, setzte sich Trainerin Albena Mladenowa gleich das nächste Ziel. Mit dem Finaleinzug haben die beiden 18-Jährigen jeweils ihr großes Vorhaben bereits in die Tat umgesetzt.

Steigerung ist noch drinnen

„Das Finale können wir jetzt genießen“, sagte Anna Maria. Die Nervosität sei am zweiten Wettkampftag nicht mehr so wie am Vortag präsent gewesen. Da war Eirini Marina in der Kür zur Musik von Schwanensee ein kleiner finaler Lapsus passiert. „Die letzten Beine, da hatte ich einen Fehler. Das ist mir zum ersten Mal passiert. Das müssen wir im Finale besser machen.“

Mladenowa relativierte das freilich. „Im Freien Duett haben sie eine schwere Choreographie und da sind sie sehr gut geschwommen“, sagte sie. „Es war ein kleiner Fehler, sie hat eine Bewegung weniger gemacht.“ Sollte so etwas am Dienstag nicht passieren, sei eben noch eine Steigerung machbar. Die Alexandris haben in Rio ausgerechnet das brasilianische Duett hinter sich gelassen, die Griechinnen liegen knapp vor den gebürtigen Griechinnen auf Platz zehn.

Medaillen außer Reichweite

„Es ist alles möglich“, meinte Mladenowa, wobei die Medaillen für das jüngste Paar im Feld noch einige Zeit außer Reichweite sein werden. Doch die rasante Steigerung der beiden ist unübersehbar. Vor einem Jahr bei der Kasan-WM waren sie in beiden Wettbewerbsteilen nicht auf 84 Punkte gekommen, ihre nunmehrigen Gesamtpunkte von 170,3304 setzen sich aus 85,2267 (Freie Kür) und 85,0637 (Technik) zusammen.

Die steigende Bekanntheit unter den Wertungsrichtern helfe laut Mladenowa. „Aber die erwarten dennoch die richtige und perfekte Ausführung der technischen Elemente.“ Genau das ist die Stärke der im Juni 2014 eingebürgerten Geschwister, deren Drilling Vasiliki Pagona daheim die Daumen drückt. Mladenowa: „Die Technik ist ihr stärkerer Teil. Es ist eine Steigerung möglich. Ich denke, dass sie im Finale noch mehr können.“ (APA)