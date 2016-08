Rio de Janeiro – Nach den Rängen drei, 14 und 20 in den Wettfahrten sieben bis neun sind die Medaillenchancen für den Tiroler Nico Delle Karth und den Kärntner Niko Resch so gut wie dahin. Die beiden 49er-Segler konnten zwar in der ersten Regatta noch gut mithalten, fielen dann aber weiter zurück und müssen als Gesamt-14. um die Teilnahme am Medal Race bangen. Drei Wettfahrten sind noch ausständig. Auf die drittplatzierten Nathan Outteridge/Iain Jensen (AUS) fehlen aber bereits 31 Punkte, was nur mehr eine sensationelle Aufholjagd wettmachen könnten.

Das Duo war zuletzt bei den Sommerspielen in London (GBR) auf dem undankbaren vierten Platz gelandet und hatte sich für heuer eine Medaille als klares Ziel gesetzt. Doch bisher lief es ganz und gar nicht nach Wunsch. Wie es nach den Olympischen Spielen mit Resch und dem 32-jährigen Innsbrucker Delle Karth weitergeht, ist vorerst noch offen. (TT)