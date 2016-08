Rio de Janeiro/Rio/Maracana – Der 22-jährige Olympiadebütant Thiago Braz da Silva hat dem französischen Weltrekordler Renaud Lavillenie am Montag sensationell die Goldmedaille im Stabhochsprung weggeschnappt und Brasilien bei den Sommerspielen in Rio das erste Leichtathletik-Gold beschert. Heuer bei der Hallen-WM in Portland erfolgreich, erlitt der 29-jährige Lavillenie bei der Freiluft-EM in Amsterdam eine empfindliche Niederlage. Als er bei 5,75 m in den Bewerb einstieg, waren alle Konkurrenten längst fertig. Lavillenie riss jedoch dreimal und kam nicht in die Wertung.

Mit Kraftakt zu olympischem Rekord

Montag machte er es bedeutend besser. Den ersten Versuch startet er wieder bei 5,75, auch die 5,85 und 5,93 klärte er auf Anhieb. Als Einziger hielt da sehr zur Freude der brasilianischen Fans ihr Lokalmatador Da Silva mit. Lavillenie legte mit 5,98 vor, riss dann zweimal, ehe Da Silva mit einem Mega-Kraftakt den neuen olympischen Rekord von 6,03 im zweiten Versuch klärte.

Lavillenie ließ die Latte auf 6,08 legen, das Publikum buhte und bekam vom Athleten den Daumen nach unten präsentiert. Der Versuch ging daneben und Da Silvas Jubelrufe gingen im Aufschrei der Menge unter. Bronze ging an den US-Amerikaner Sam Kendricks (5,85).

Brasiliens neuer Leichtathletik-Held Thiago Braz da Silva konnte den für ihn selbst überraschenden Titelgewinn im Stabhochsprung kaum fassen. „Es ist ein riesengroßer Traum, ich bin sehr glücklich. Wir haben sehr hart für diesen Moment gearbeitet - nicht für Gold, aber dafür, eine Medaille zu gewinnen“, erklärte der 22-Jährige. „Es ist unglaublich. Es ist mein erstes Mal über sechs Meter.“

Lavillenie enttäuscht vom Publikum

Lavillenie zeigte sich sehr enttäuscht vom Publikum, das gegen ihn gepfiffen hatte. „Das war kein Fair Play vom Stadion“, sagte der Silbermedaillengewinner. „Man sieht das beim Fußball. Es ist das erste Mal, dass man das bei der Leichtathletik gesehen hat.“

Für Olympische Spiele sei das kein gutes Image. „Ich habe den Brasilianern nichts getan. 1936 war die Menge gegen Jesse Owens. Seitdem haben wir so etwas nicht gesehen. Wir müssen damit zurechtkommen“, zog der Franzose einen Vergleich. Owens hatte als schwarzer Athlet bei den Sommerspielen 1936 in Berlin vier Goldmedaillen gewonnen. In Hitler-Deutschland wurde dies nicht gern gesehen.

Dazu dass er vor seinem letzten Versuch Daumen nach unten zum Publikum gemacht hatte, meinte Lavillenie. „Ich habe den Leuten gezeigt, dass wir nicht in einem Fußballstadion sind. In der Leichtathletik ist dafür kein Platz.“

Rudisha mit Jahresweltbestleistung zu Gold

Mit Jahresweltbestleistung von 1:42,15 Minuten wiederholte der Kenianer David Rudisha über 800 m seinen London-Coup. Im seinem Sog lief der Algerier Taoufik Makhloufi auf dem Silberrang in 1:42,61 zum nationalen Rekord. Dritter wurde der US-Amerikaner Clayton Murphy in 1:42,93. Rudisha setzte eingangs der Gegengeraden zum Überholen an, ging in Führung und brachte den Titel heim.

„1:42 ist fantastisch, ich habe aber nicht daran gezweifelt, ich habe mich gut gefühlt. Das zweite Gold ist großartig, es ist der größte Moment meiner Karriere“, sagte Rudisha. (APA)