Aus Rio: Florian Madl

Rio de Janeiro – Am Ufer harrten Gradzyna und Wojtek Zajac, die Eltern von Steuermann Thomas, der Dinge. Und Mama Liese Frank konnte sich vor Spannung kaum halten. „Ich hab Tanja noch in der Früh angerufen und gesagt: Ich bin so stolz auf dich, egal, auf welchem Platz du landest!“ Es sollte der dritte werden, Bronze, Österreichs erste Medaille nach Violetta Oblinger-Peters (Wildwasser-Slalom-Kanu/2008). Und angesichts der übrigen Ergebnisse gestern (siehe Kasten) wohl die einzige.

Sicher waren sich die beiden Glücklichen im Ziel nicht, die Entscheidung um die Medaillen fiel am Ende hauchdünn aus. Zajac/Frank lagen nach 13 Wettfahrten nur einen Zähler hinter den neuen Olympiasiegern (77) und punktegleich mit Australien (78). Waterhouse/Darmanin hatten aber drei Tagessiege, das OeSV-Duo keinen. Der Vorsprung auf die viertplatzierten Neuseeländer Gemma Jones/Jason Saunders betrug aber auch nur drei Punkte.

Draußen vor der Bucht wogte zuvor der Kampf um Bronze, das österreichische Nacra-Duo war an Start gut in die Gänge gekommen. Die als Führende in das Finale gegangenen Lange/Saroli (ARG) bekamen einen Penalty und fielen ans Ende des Feldes zurück. Zajac/Frank lagen bei der ersten Tonne indes an der vierten Stelle und bei der zweiten bereits an der dritten. Im Laufe der Wettfahrt bekam der frühere Tornado-Segler Lange – ein Dauergegner von Hagara/Steinacher – einen zweiten Penalty und rettete als Sechstertrotzdem Gold.

Als die beiden Bronzemedaillen-Gewinner schließlich bei ihren Eltern eintrafen, kannte die Begeisterung keine Grenzen. Aber die Liebsten mussten lange, lange warten: Unmittelbar nach der Zieleinfahrt forderten die Dopingkontrollore einen Test ein, das sollte sich bis zur späteren Siegerehrung ziehen. Spätestens abends wollte man im Österreich-Haus die Feier nachholen.

Die Anspannung fiel auch im Lager des Österreichischen Olympischen Komitees ab. Karl Stoss (ÖOC-Präsident) gestand: „Der erste große wichtige Durchbruch, ich bin ganz erleichtert.“ Nachsatz: „Ich habe nie an eine Nullnummer geglaubt.“ Auch Sportminister Hans Peter Doskozil war die Freude anzusehen – er hatte das Rennen im Begleitboot verfolgt.

Für Österreichs Segler ist es die achte Olympiamedaille nach dreimal Gold und viermal Silber. Zuletzt gewannen 2004 in Athen Roman Hagara/Hans Peter Steinacher Gold im Tornado und Andreas Geritzer Silber im Laser.

Auf dem Weg zur Medaille bewiesen der ehemalige Tornado- und 49er-Segler Zajac und die 420er-Jugend-Weltmeisterin von 2011 große Reife. Sie meisterten in der letzten Wettfahrt des Grunddurchgangs eine – wie sie es nannten – „Ausnahmesituation“. Das Trapez riss, der Steuermann ging über Bord, die Vorschoterin übernahm das Steuer und holte den Kapitän zurück. Der Lohn: Bronze...