Rio de Janeiro – Olympia hat sein Traumfinale. Zwei Jahre nach dem WM-Triumph der Nationalmannschaft greift der DFB-Nachwuchs im legendären Maracanã-Stadion erstmals nach Olympia-Gold – gegen Gastgeber Brasilien. Da werden Erinnerungen an den 7:1-Sieg der Deutschen im WM-Halbfinale wach.

Dank eines 2:0 (1:0)-Sieges im Halbfinale gegen Nigeria zogen die deutschen Fußballer wie die DFB-Frauen ins Endspiel der Olympischen Spiele in Rio ein und haben schon vor dem Duell mit der Selecao mindestens Silber sicher. Vor 41.000 Zuschauern in São Paulo erzielten am Mittwoch Lukas Klostermann in der 9. Minute und Nils Petersen (89.) die Tore für das Team von Trainer Horst Hrubesch.

Nur DDR-Team holte Gold

Nie zuvor stand eine DFB-Auswahl im olympischen Finale. Das hatte bisher nur die DDR geschafft, die 1976 in Montreal Olympiasieger wurde und 1980 bei den Boykott-Spielen in Moskau Silber holte. 1988 gab es in Seoul mit Bronze die bisher einzige Medaille für ein DFB-Team. Dieses Ergebnis wurde nun von der auf den letzten Drücker zusammengewürfelten Hrubesch-Truppe getoppt.

„Die Mentalität ist - um es mit den Worten der Spieler zu sagen - einfach geil“, hatte der nach Rio aus dem Amt scheidende Hrubesch seine Schützlinge schon vor dem Anstoß gelobt. Und auch gegen Nigeria war die Mannschaft heiß. Schon der erste verheißungsvolle Angriff führte zum Erfolg. Serge Gnabry setzte Jeremy Toljan auf der rechten Seite gut in Szene, die flache Hereingabe des Hoffenheimers verwandelte Klostermann mühelos.

Brasilien will Schmach von 2014 tilgen

Auf der anderen Seite kam Superstar Neymar mit Brasilien ohne Probleme ins Finale. Mit dem schnellsten Tor der Sommerspiele-Geschichte nach 15 Sekunden leitete der Angreifer den lockeren 6:0 (3:0)-Erfolg gegen Außenseiter Honduras ein. Gabriel Jesus (26. Minute/35.), Marquinhos (50.), Luan (79.) und erneut Neymar (90.+1) per Foulelfmeter schossen im legendären Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro die weiteren Tore für die hochüberlegene Seleção.

Brasilien könnte im Finale am Samstag (18.00 Uhr/MESZ) an gleicher Stelle zum ersten Mal überhaupt die olympische Goldmedaille im Fußball gewinnen.

Die Mannschaft von Trainer Rogerio Micale scheint damit rechtzeitig vor dem Endspiel in Fahrt zu kommen. Nach durchwachsenen Auftritten in der Vorrunde war der Sieg gegen Honduras zu keiner Zeit gefährdet. Unmittelbar nach dem Anpfiff nutzte Neymar einen groben Fehler in der Defensive des Gegners zur frühen Führung.

Allerdings prallte der Kapitän bei seinem Tor mit Honduras‘ Torhüter Luis Lopez zusammen. Nach kurzer Behandlung am Spielfeldrand konnte der 24-Jährige aber weitermachen.

In den Fokus spielte sich anschließend aber ein anderer. Der erst 19 Jahre alte Gabriel Jesus, der im Januar zu Trainer Pep Guardiola und Manchester City in die Premier League wechseln wird, stellte eindrucksvoll sein großes Talent unter Beweis.

Frei vor Lopez schloss der Stürmer von SE Palmeiras innerhalb von neun Minuten zweimal eiskalt ab. Abwehrspieler Marquinhos nutzte kurz nach dem Wiederanpfiff eine erneute Verwirrung in der Hintermannschaft des Gegners zum 4:0 aus. Luan sorgte auf Vorlage des eingewechselten Felipe Anderson für das 5:0, erneut Neymar per Elfmeter in der Nachspielzeit für den Endstand. Honduras wurde nur in der Schlussphase einmal gefährlich, den Schuss von Alberth Elis (82.) parierte Torhüter Weverton aber stark.

Nachholen, was in London misslang

Der fünffache Weltmeister ist damit der ersten Goldmedaille seiner Fußball-Historie ganz nah. Bereits in London 2012 hatte die Seleção das Finale erreicht, dort aber gegen Mexiko verloren. 2008 in Peking war Brasilien im Halbfinale an Argentinien gescheitert. (dpa)