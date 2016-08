Aus Rio de Janeiro: Florian Madl

Rio de Janeiro — Nicht viel hätte gefehlt, und Marco Jäger­t alias DJ in-style hätt­e sich inmitten einer Schießerei befunden. Der Wirtschaftsstudent, der in Rio ob seiner Künste am Mischpult des Österreich-Hauses schon großen Bekanntheitsgrad erreicht hat und demnächst in einem der angesagten Clubs auftreten soll, erzählte: „Ich wollte unser Hostel verlassen, da riss mich der Portier fast schon hysterisch zurück", erzählte der Tiroler. Es sei schon brutal, was sich täglich in Rio abspiele, aber damit hätte auch er nicht gerechnet. Vor der Unterkunft des 23-Jährigen sei es zu einem Schusswechsel zwischen Polizei und Bandenmitgliedern gekommen, erzählte der Stamser. Keine Ausnahmesituation in Rio, wie Zeitungsberichte bestätigen.

Polizei gegen „bandidos", habe ihm der Portier erklärt. „Ich kann es selbst gar nicht glauben", erzählte Jägert, die Momente noch immer vor Auge­n habend. Martin Schlosser, einer von zwei österreichischen Verbindungspolizisten des Innenministerium, relativierte allerdings: „Rio ist keine Stadt der Mörder." Es gebe Kriminalität, das wisse man, also müsse man sich danach richten und sollte nicht in einer Favela spazieren gehen. In einem Briefing hatte das der Oberst den Mitarbeitern des Österreich-Hauses auch mitgeteilt. „Wenn ich mich hier bemühe, nicht aufzufallen, dann passt das." Marco Jägert kam jedenfalls unbeschadet davon.

Doch nicht nur die Kriminalität im Großen, die Gewaltbereitschaft rund um die Armenviertel (Favelas) macht den olympischen Gästen zu schaffen — die Kleinkriminalität ist es. Schon zwei österreichische Fotojournalisten müssen mit Ersatzmateria­l arbeiten, da ihr gesamtes Equipment gestohlen wurde. Und die Handhabe des Sicher­heitspersonals ist entweder eingeschränkt oder nicht gegeben.

Erst gestern postete ein Foto­graf, man habe ihm sein gut 11.000 Euro teures Objektiv entwenden wollen. Als er die Diebin, die im geschlossenen Bereich noch dazu ohn­e Akkreditierung unterwegs war, stellte, habe sie das Sicherheitspersonal nach einigen Fragen wieder gehen lassen. Es sei ja nichts passiert. Einer seiner Kollegen meinte daraufhin lapidar: „Ich weiß ohnehin nicht mehr, worauf ich mich konzentrieren soll. Fotografieren und gleichzeitig die Aus­rüstung festhalten, das funktioniert einfach nicht."

Im Österreich-Haus in Rio de Janeiro sorgt DJ "in-style" während den Olympischen Spielen für Partystimmung: