Der Rallye-WM-Lauf in China ist nach sintflutartigen Regenfällen abgesagt worden. Die schweren Schäden an der Strecke der Asphalt-Rallye in der Region Huairou könnten nicht mehr rechtzeitig vor dem geplanten Starttermin am 9. September behoben werden, teilte der Weltverband (FIA) am Donnerstag mit. Die China-Rallye war erstmals seit 1999 in den WM-Kalender aufgenommen worden.

Es wird keine Ersatzveranstaltung geben. 2017 und 2018 sind weitere Auflagen im Rahmen der WM fix eingeplant. (APA)