Rio de Janeiro – Der Brite Alistair Brownlee hat einmal mehr das Duell gegen seinen Bruder Jonathan für sich entschieden und die Goldmedaille beim olympischen Triathlon gewonnen. Der Olympiasieger von 2012 setzte sich am Donnerstag in Rio de Janeiro in 1:45:01 Stunden vor seinem Bruder durch und holte als erster Triathlet zum zweiten Mal Gold.

Sein Vorsprung nach 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen betrug sechs Sekunden. Bronze ging an den Südafrikaner Henri Schoeman, der 42 Sekunden hinter dem Sieger lag.

Schon vor der Ziellinie hörte der 28-jährige Alistair Brownlee auf zu laufen und ging die letzten Meter mit der Fahne in der Hand ins Ziel, so dass sein zwei Jahre jüngerer Bruder nur kurz hinter ihm das Rennen beendete. Auf der Laufstrecke hatten sich die beiden aus einer Führungsriege abgesetzt.

Beide waren als Favoriten an den Start gegangen, hatten im Vorfeld der Olympischen Spiele aber nicht so viele Rennen bestritten. Noch im vergangenen Jahr hatte Alistair Brownlee Probleme mit dem Knöchel gehabt.

Vor vier Jahren in London hatte der Brite vor dem Spanier Javier Gómez und seinem Bruder gewonnen. Der fünfmalige Triathlon-Weltmeister Gómez konnte diesmal nicht teilnehmen, weil er sich nach einem Sturz mit dem Rennrad den Arm gebrochen hatte.

Springer den Tränen nahe

Sein Olympia-Debüt hatte sich Thomas Springer ganz anders vorgestellt. Emotional extrem mitgenommen, in Tränen aufgelöst und ratlos stand der Österreicher am Donnerstag bei den Sommerspielen in Rio de Janeiro im Zielraum des Herren-Triathlons. Platz 47 mit 10:13 Minuten Rückstand auf Sieger Alistair Brownlee hatte er nicht erwartet. Der Brite wiederholte seinen Gold-Coup von London 2012.

Für Springer war das Rennen schon nach dem 1,5-km-Schwimmen gelaufen. Als Letzter des 55-köpfigen Feldes kam er aus dem Meer, 22 Sekunden hinter dem Vorletzten. Beim Verlassen der Wechselzone fasste er eine Zeitstrafe von 15 Sekunden aus. Auf dem Rad schloss Springer zu einigen Athleten auf, der Rückstand auf die Spitze wuchs aber sukzessive. Im 10-km-Laufen versuchte der Salzburger noch sein Möglichstes, wurde aber letztlich sogar überrundet.

„Schon heute Morgen war es unglaublich emotional für mich“, suchte Springer in seiner Analyse nach Erklärungen. Noch zu Jahresbeginn war er im Olympia-Ranking weit zurück gewesen, ehe sich sein Traum noch erfüllte. „Weil ich hatte schon nicht mehr damit gerechnet, dass ich hier am Start stehe. Und dann ist es mich ziemlich überkommen. Ich habe mich gefühlt wie bei meinem ersten Triathlon, wie bei den Junioren. Beim Start hätte ich weinen können.“