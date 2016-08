Rio de Janeiro - Segler Nico Delle Karth hat heuer bei WM und EM jeweils die Silbermedaille gewonnen, doch seine sportliche Zukunft hing vom Olympia-Abschneiden in Rio ab. Nur bei einer Medaille würde er den Platz beim Bundesheer mit Dezember behalten, wurde dem Tiroler 49er-Steuermann vorher mitgeteilt. Er landete mit seinem Vorschoter Niko Resch an der zwölften Stelle - und blickt ins Ungewisse.

Mit einer Nicht-Weiterverpflichtung beim Heer sei die Karriere beendet, sagte Delle Karth. „Ich finde, ich habe es mir verdient, selbst zu entscheiden, ob ich weitermache oder nicht. Ich habe in zwölf Jahren dem Bundesheer so viel zurückgegeben. Als Randsportart hast du keine Chance ohne die Anstellung, sonst wäre ich in den vergangenen zehn Jahren reich geworden. Das bin ich definitiv nicht.“

Falscher Weg, Sportlern das Messer anzusetzen

Er finde es falsch, Sportlern das Messer anzusetzen, „die alles geben und extrem hart arbeiten und den Erfolg bringen. Ich bin der Letzte, der einen Posten halten will. Sobald wer nachrückt und ich meinen Platz räumen soll, gerne. Aber es soll in einer Art passieren, die nach den ganzen Richtlinien und den Leistungskriterien, die herangezogen werden, auch passt“.

Der 32-Jährige erklärte, noch drei Jahre davon entfernt zu sein, dass er aus Richtliniengründen herausfallen müsste. Und angesichts dessen, was er in den zwölf Jahren geleistet habe, wäre eine Bedenkpause nicht zu viel verlangt gewesen. „Zumindest dass man das Jahr 2016 abwartet.“ So aber musste er versuchen, die offene Bundesheer-Causa bei der Regatta in Rio de Janeiro zu verdrängen.

Auch ohne diese Problematik wüsste Delle Karth noch nicht, wie es weitergehen wird. „Ich begreife noch nicht einmal ganz, wieso es so dermaßen danebengegangen ist. Es ist so eine bittere, eine herbe Enttäuschung. Jetzt etwas zu entscheiden, wäre falsch. An einem Tag habe ich das Gefühl, dass ich mit dem Ganzen noch nicht abschließen kann und es keinen Grund gibt, warum ich es nicht für Tokio noch einmal probieren sollte. Und in der nächsten Sekunde will ich von dem Ganzen nichts wissen und mich am liebsten irgendwo eingraben.“

Sollte es eine Zukunft im olympischen Segelsport geben, wird sich erst weisen, welche. „Es muss Veränderungen geben, das ist klar. Ich kann nicht nochmals im Herbst so anfangen und vier Jahre durchmachen, das fühlt sich im Moment nicht richtig an. Andere Bootsklasse, anderer Partner, es ist total offen. Ich schließe nichts aus, aber es fühlt sich nach einer Veränderung an.“ (APA)