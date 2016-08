Aus Rio: Florian Madl

Rio de Janeiro – Es ist nicht der schlechteste Arbeitsplatz, den sich Malik ausgesucht hat: Schmuckverkäufer am exklusiven Ipanema-Strand, wo Kleinstwohnungen mit Meerblick ab 500.000 Euro verkauft werden. Auch er verkauft, seit die Olympischen Sommerspiele ihren Lauf genommen haben, gut. Sehr gut sogar. Deshalb wäre es ihm auch recht, „wenn die Spiele noch länger andauern würden“.

Ähnlich sieht es Fabio Fra­goz, der Künstler nahe Posto 8: Zwei bis vier seiner Pastellbilder verkauft er für gewöhnlich in einer Woche, die 600 Reais garantieren seinen Lebensunterhalt. Jetzt sei alles anders – besser: „Ich verkaufe bis zu vier Bilder am Tag, Olympia kann ruhig noch etwas länger dauern.“

Ob es Einmal-Effekte sind, die manchen Einwohnern von Rio de Janeiro so große Freude bereiten? „Ich hoffe nicht“, meint Augusto von der Tourismus-Info „visitrio“. Üblicherweise sei es dieser Tage, also im brasilianischen Winter, eher still. „Aber jetzt haben wir ähnlichen Betrieb wie im Sommer, fünfmal mehr als für diese Jahreszeit typisch.“ Und Augusto hofft: dass Olympia zwar ein Einmal-Ereignis sei, aber eines mit nachhaltiger Wirkung. „Die Touristen denken oftmals, wir hätten in erster Linie Kriminalität, das Betreten der Stadt sei gefährlich. Vielleicht haben sie durch diese Spiele einen anderen Eindruck von uns gewonnen, denn wir haben, angefangen bei Hotels, alles für einen Urlaub. Hoffentlich bleibt was von den Spielen!“ Auch die augenblicklichen Zustände in der brasilianischen Politik seien nicht stellvertretend für das, was dieses Land ausmache. Nur die Preise in Rio seien während dieser Sommerspiele gestiegen, hier am Ipanema-Strand hätte man das aber nicht mitbekommen: „Hier sind sie mit und ohne Spiele hoch, ein Einheimischer kann sich ein Abendessen kaum leisten“, meint Augusto ehrlich.

Einheimische landen wohl eher bei Jorge, der stündlich bis zu 20 eisgekühlte Cocos mit Strohhalm verkauft, jede um 5 Reais (knapp 2 Euro)­. Köstlich, dieses „Agua de Coco“, noch dazu bei diesem Ambiente. Täglich verfolgen Hunderte gegen 17.30 Uhr den Sonnenuntergang vom Felsen Pedra do Arpoador aus, mit Applaus werden täglich die letzten Strahlen der untergehenden Sonne bedacht. Davor und danach landen viele von ihnen bei Jorge, der seit zwölf Jahren an diesem Platz steht. Der Mitfünfziger winkt ab: „Ich verkaufe meine Kokosnüsse auch, wenn keine Spiele stattfinden.“ Ob man Olympische Spiele unbedingt brauche, wisse er nicht. Zumindest kenne man Rio jetzt besser, Brasilien sowieso.

Ein wenig sorgt sich allerdings Mario Andrade, der Organisationschef der Olympischen Spiele, um das Image seines Landes. Bei Sportveranstaltungen sei man angesichts der Buh-Rufe und Pfiffe nicht als Sympathieträger aufgetreten: „Als Brasilianer und Sportfans glauben wir nicht, dass Buh-Rufe die richtige Haltung sind. Wir arbeiten daran, den Dialog mit den brasilianischen Zuschauern über die sozialen Medien zu intensivieren.“

Erhalten bleiben soll der positive Nachgeschmack dieser Spiele, die so manche Hoffnung nicht erfüllen konnten: Auf eine Million Zuschauer hatte man gehofft, tatsächlich sei es ersten Schätzungen zufolge nur die Hälfte gewesen. Und der Ticketverkauf verlief schleppend, mitunter waren nicht einmal die Besitzer der verkauften Kontingente (84 Prozent) auf ihrem Platz. Transportprobleme, weit verstreute Wettkampfstätten, Umweltprobleme und das leidige Thema Sicherheit, das soll ausländische Gäste der Zukunft nicht verunsichern. „Wir arbeiten daran“, meint Augusto von „visitrio“ am Ipanema-Strand. Es gehe halt nicht alles von heute auf morgen, vielleicht aber auf übermorgen.