Moskau – Der Tiroler Lucas Auer hat am Samstag beim ersten von zwei DTM-Läufen in Moskau nur Platz 18 belegt. Der Sieg beim elften von 18 Saisonrennen ging an den Mercedes-Piloten Robert Wickens. Der Kanadier führte vor Paul di Resta, Gary Paffett und Maximilian Götz einen Mercedes-Vierfachsieg an und liegt an der Meisterschaftsspitze. (APA/dpa)

Ergebnisse Deutsches Tourenwagen Masters (DTM) in Moskau - 1. Rennen am Samstag: 1. Robert Wickens (CAN) Mercedes 42:29,196 Min. - 2. Paul di Resta (GBR) Mercedes +10,955 Sek. - 3. Gary Paffett (GBR) Mercedes 12,293 - 4. Maximilian Götz (GER) Mercedes 25,270 - 5. Mattias Ekström (SWE) Audi 25,874 - 6. Maxime Martin (BEL) BMW 27,243. Weiter: 18. Lucas Auer (AUT) Mercedes 49,944

Gesamtwertung nach 11 von 18 Rennen: 1. Wickens 108 Punkte - 2. Marco Wittmann (GER) 105 - 3. Jamie Green (GBR) Audi 104. Weiter: 12. Auer 43