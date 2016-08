Brno (Brünn) – WM-Spitzenreiter Marc Marquez startet am Sonntag vom besten Startplatz in den Motorrad-WM-Lauf der MotoGP-Klasse in Brünn. Der Spanier erzielte mit seiner Honda am Samstag im Qualifying Bestzeit mit 0,253 Sekunden Vorsprung auf Weltmeister Jorge Lorenzo (Spanien/Yamaha) und 0,631 auf Spielberg-Sieger Andrea Iannone (Italien/Ducati).

Der zweifache Ex-Weltmeister Marquez schaffte die fünfte Pole Position der Saison und fixierte dabei auch neuen Rundenrekord. Valentino Rossi (Italien/Yamaha) musste sich mit der sechstbesten Zeit (+0,913) hinter Aleix Espargaro (Spanien/Suzuki/0,728) und Hector Barbera (Spanien/Ducati/0,841) begnügen.

Lüthi verliert nach Unfall Bewusstsein

Moto2-WM-Pilot Tom Lüthi aus der Schweiz ist am Samstag auf dem Circuit in Brünn gleich zweimal schwer gestürzt. Beim ersten Crash am Vormittag blieb der Schweizer trotz einigen Überschlägen unverletzt. Beim Unfall am Nachmittag, der sich rund fünf Minuten vor Ende des Qualifyings ereignete, verlor der 29-jährige Berner für rund eine Minute das Bewusstsein.

Damit Lüthi auf einer Trage abtransportiert werden konnte, wurde das Qualifying mit der roten Flagge abgebrochen und erst einige Minuten später wieder aufgenommen. Der 125er-Weltmeister von 2005 wurde zunächst ins Medical Center an der Strecke gebracht und kurze Zeit später per Helikopter zu weiteren (Kopf-)Untersuchungen ins Spital nach Brünn geflogen.

Lüthi darf am Sonntag nicht am Motorrad-WM-Lauf der Moto2-Klasse in Brünn teilnehmen. „Tom erlitt eine Gehirnerschütterung, aber zum Glück keine Blutungen. Er muss die Nacht zur Beobachtung im Spital verbringen. Wenn es bis am Sonntag keine besonderen Vorkommnisse gibt, wird er aus dem Spital entlassen“, teilte Lüthis Manager Daniel Epp mit.

Der 29-Jährige erlitt zudem schwere Prellungen am linken Ellbogen und Fuß sowie an der rechten Hüfte. Wie lange der WM-Vierte pausieren muss, ist ungewiss. „Klar ist aber, dass die MotoGP-Tests in Italien mit KTM am Dienstag und Mittwoch für Tom nicht infrage kommen“, betonte Epp. (APA)