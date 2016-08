New York – Tomas Berdych hat am Samstag seinen Start bei den US Open in New York absagen müssen. Der Weltranglisten-Achte laboriert an einer Blinddarm-Entzündung und gab die Neuigkeiten via Twitter bekannt. Nach der Diagnose in Cincinnati fliegt der 30-jährige Tscheche nun nach Europa, um weitere Untersuchungen sowie eine Behandlung durchführen zu lassen.

Nach dem Ausfall von Roger Federer für den Rest des Jahres ist Berdych damit der zweite aktuelle Top-Ten-Spieler, der bei den am 29. August beginnenden US Open nicht am Start ist. Für Dominic Thiem, der aktuell Nummer neun im Ranking ist, bedeutet dies, dass er unter den Top 8 gesetzten Spielern sein wird. Im ATP-Race nach London wird Thiem am Montag übrigens bereits als Nummer fünf aufscheinen. (APA/Reuters)