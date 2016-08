Der Kroate Marin Cilic hat am Sonntag überraschend das Tennis-ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati gewonnen. Der als Nummer zwölf gesetzte Kroate setzte sich im Endspiel gegen den topgesetzten Briten Andy Murray mit 6:4,7:5 durch und beendete damit dessen imposante Serie von davor 22 Matchsiegen in Folge. Murray hatte dabei die Turniere im Queen‘s Club, in Wimbledon und bei Olympia gewonnen.

Der Sieg von Cilic gegen den etwas müde wirkenden 29-jährigen Schotten war in gut eineinhalb Stunden unter Dach und Fach. Es war sein größter Erfolg nach jenem bei den US Open 2014. Dorthin geht es nun, steht doch nächste Woche das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres in Flushing Meadows auf dem Programm. Im Head-to-Head mit dem Weltranglistenzweiten Murray verkürzte Cilic immerhin auf 4:11. (APA)