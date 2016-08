Tamira Paszek ist in der Qualifikation für die US Open der Tennis-Profis bereits in der ersten Runde gescheitert. Die als Nummer drei gesetzte Vorarlbergerin unterlag der Bulgarin Viktorija Tomowa am Dienstag mit 4:6,2:6. In der Ausscheidung um einen Platz im vierten Grand-Slam-Turnier des Jahres am Dienstag ebenfalls noch im Einsatz war Jürgen Melzer gegen den US-Amerikaner Tennys Sandgren. (APA)