New York - Der Schweizer Tennis-Superstar Roger Federer hat am Mittwoch in New York bekanntgegeben, dass er Anfang Jänner beim Hopman Cup sein Comeback geben möchte. Der 35-Jährige hatte kurz vor den Olympischen Sommerspielen in Rio de Janeiro die Saison vorzeitig beendet. Die Entscheidung sei ihm schwer gefallen. „Aber jeder hat mir gesagt: ‚Du brauchst eine Pause - sofort‘“, betonte Federer.

Der Grand-Slam-Turnier-Rekordsieger hat nach einer rund sechswöchigen Pause ohne Tennis wieder begonnen, etwas auf dem Court zu arbeiten. Der Fokus liegt auf dem Muskelaufbau, insbesondere im linken Oberschenkel. Wenn er physisch dazu bereit ist, wird er die Vorbereitung auf die nächste Saison starten, die für ihn mit dem Hopman Cup in Perth (1. bis 7. Jänner) beginnt.

Läuft alles planmäßig, wird er in Westaustralien das erste offizielle Match seit der Niederlage gegen Milos Raonic in Wimbledon bestreiten. Noch während der Partie gegen den Kanadier hatte er sich vom Physiotherapeuten am linken Knie untersuchen lassen. „Ich hatte nie wirklich Schmerzen“, erzählte Federer nun. „Es fühlte sich bloß instabil an.“ Auch das später durchgeführte MRI zeigte keine Veränderung im Knie, was seine Entscheidung, auf den Rest der Saison zu verzichten, nur noch schwerer machte, wie er gestand.

Das Problem mit dem linken Knie hatte seinen Ursprung in Melbourne, unmittelbar nach den Australian Open. Als er seinen Töchtern ein Bad einlaufen ließ, verletzte er sich und musste sich wegen eines Meniskusschadens einer Operation unterziehen. (APA)