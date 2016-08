Sieg und Niederlage für Österreich hat es am Mittwoch in der Qualifikation für die Tennis-US-Open in Flushing Meadows gegeben. Die in New York als Nummer 29 gesetzte Barbara Haas erreichte mit einem in 110 Minuten erkämpften 7:6(3),6:4 über die Rumänin Andreea Mitu die zweite Runde. Dennis Novak musste sich hingegen dem als Nummer 32 gesetzten Niederländer Thiemo de Bakker klar mit 1:6,3:6 beugen.

Damit stehen zwei von vier Österreichern in der zweiten Runde. Jürgen Melzer sollte nach seinem Auftaktsieg am Donnerstag (2. Match nach 17.00 Uhr MESZ) auf den als Nummer 19 gesetzten Argentinier Guido Andreozzi treffen. Die Zweitrunden-Gegnerin von Haas (4. Match nach 17.00) heißt Zhang Yuxuan (CHN).

Sowohl Melzer als auch Haas müssen jeweils noch zweimal gewinnen, wollen sie den am Montag beginnenden Hauptbewerb erreichen. Wie Novak ebenfalls in Runde eins ausgeschieden war bereits Tamira Paszek. (APA)