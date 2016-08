Spa-Francorchamps – Lewis Hamilton wird beim Großen Preis von Belgien strafversetzt. In seinem Formel-1-Mercedes wird ein neuer Motor zum Einsatz kommen. Es ist der sechste in dieser Saison, fünf sind erlaubt. Hamilton wird damit voraussichtlich vom Ende des Feldes an diesem Sonntag (14.00 Uhr/ORFeins, RTL und Sky) starten. „Wir werden die Strafe hier in Kauf nehmen“, sagte Hamilton am Donnerstag bei der Pressekonferenz zum ersten Rennen nach der Sommerpause. „Was einen Sieg betrifft: Das ist natürlich das Ziel, aber das ist sehr schwer.“

Hamilton geht mit einem Vorsprung von 19 Punkten auf seinen Teamkollegen Nico Rosberg in den 13. Saisonlauf. Er gewann sechs der vergangenen sieben Rennen. Es gehe darum, in Spa-Francorchamps den Schaden so gering wie möglich zu halten, sagte er. (dpa)