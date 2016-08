Monaco – Die Auslosung der Gruppenphase in Monaco bringt einige ganz brisante Duelle. So trifft Titelverteidiger Real Madrid auf Borussia Dortmund und der letztjährige Finalist Atletico auf David Alabas Bayern. Zu den Bayern und den Madrilenen in die Gruppe D gesellen sich PSV Eindhoven und der FK Rostow. Real und Dortmund müssen sich mit Sporting Lissabon und Legia Warschau messen.

Und die anderen Österreicher: Teamstürmer Marc Janko trifft mit seinem FC Basel in der Gruppe A auf Paris St. Germain, Arsenal und Ludogorez Rasgrad.

Veli Kavlak tritt mit Besiktas Istanbul in der Gruppe B gegen Benfica Lissabon, SSC Napoli und Dynamo Kiew an. Bayer Leverkusen mit Julian Baumgartlinger, Aleksandar Dragovic und Ramazan Özcan matchen sich mit ZSKA Moskau, Tottenham Hotspur (mit Kevin Wimmer) und dem AS Monaco. Christian Fuchs muss mit Leicester City gegen den FC Porto, Club Brügge und den FC Kopenhagen antreten.

Auf große und heiße Duelle darf man sich in der Gruppe C freuen, in die der FC Barcelona, Manchester City, Borussia Mönchengladbach sowie Celtic Glasgow eingeteilt wurden.

Recht ausgeglichen ist die Gruppe E, in der außer Bayer Leverkusen der AS Monaco, ZSKA Moskau und Tottenham spielen.

Salzburg-Bezwinger Dinamo wurde in die Gruppe H mit dem italienischen Serienmeister Juventus Turin, Europa-League-Seriensieger Sevilla und Olympique Lyon gelost. Die Spiele der Gruppenphase finden von 13. September bis 7. Dezember 2016 statt. Die Gruppen-Ersten und -Zweiten spielen dann ab 14. Februar im Achtelfinale weiter, die Gruppen-Dritten wechseln in die K.o.-Phase der Europa League. Das Champions-League-Finale steigt am 3. Juni im Millennium Stadium in Cardiff. (APA, TT.com)