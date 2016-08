Dominic Thiem trifft in der ersten Runde der am Montag beginnenden, mit 46,3 Millionen Dollar dotierten US Open in New York auf den Australier John Millman. Sollte sich der als Nummer acht gesetzte Niederösterreicher durchsetzen, trifft er entweder auf Ricardas Berankis aus Litauen oder den Tunesier Malek Jaziri. Dies ergab die am Freitag in Flushing Meadows vorgenommene Auslosung.

Thiem ist beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres als einziger Österreicher im Herren-Einzel dabei. (APA)