Spa-Francorchamps – Kimi Räikkönen ist im letzten Formel-1-Training am Samstag für den Grand Prix von Belgien die schnellste Runde gefahren. Der finnische Ferrari-Pilot und viermalige Spa-Francorchamps-Sieger verwies in seinem Ferrari den australischen Red-Bull-Piloten Daniel Ricciardo um 0,215 Sekuden auf den zweiten Platz. Dritter wurde der vierfache Ex-Weltmeister Sebastian Vettel im zweiten Ferrari.

Der englische Weltmeister Lewis Hamilton wurde Fünfter, sein deutscher Mercedes-Teamkollege und WM-Hauptkonkurrent Nico Rosberg Siebenter. Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat in Spa-Francorchamps weitere 25 Strafplätze kassiert. Im Mercedes des WM-Spitzenreiters kamen am Samstag im letzten Training zum Grand Prix von Belgien weitere neue Antriebsteile zum Einsatz, die über dem erlaubten Kontingent liegen. Schon am Freitag war Hamilton in beiden Sessions unter anderem mit neuem Motor auf die Strecke in Spa gefahren.

Dafür hatte er bereits insgesamt 30 Strafplätze aufgebrummt bekommen, nun sind es insgesamt 55. Für die Startaufstellung am Sonntag machen die weiteren Strafränge keinen Unterschied mehr. Hamilton wird vom Ende des Feldes das 13. Saisonrennen in Angriff nehmen, womit die 55 Strafplätze getilgt sein werden. (APA/dpa)