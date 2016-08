Qualifikantin Barbara Haas trifft in der ersten Runde der US Open auf die Tennis-Weltranglisten-33. Timea Babos. Die 23-jährige Ungarin ist in New York als Nummer 31 gesetzt. Die 20-jährige Oberösterreicherin Haas, die aktuell im WTA-Ranking auf Rang 140 geführt wird, hat bisher noch nie gegen Babos gespielt. (APA)