Von Harald Angerer

Kitzbühel – Sonnenschein und spätsommerliche Temperaturen, doch beim Kitzbüheler Skiclub ist man schon jetzt ganz auf den Winter eingestellt. Die Hahnenkamm­rennen 2017 werfen bereits ihre Schatten voraus und schon jetzt laufen dazu die Arbeiten auf Hochtouren.

Gestern wurde nun auch das neue Hahnenkammplakat präsentiert. Wie schon in vielen Jahren zuvor hat es ein Künstler entworfen und eine unabhängige Jury hat die Auswahl vorgenommen. Das Siegerplakat kommt heuer aus Südtirol und wurde von Georg Pircher eingereicht. Sein Plakat konnte sich unter fast 300 Einsendungen aus aller Welt durchsetzen. Es ist sehr reduziert und zeigt einen skizzierten Skirennläufer in Rot auf weißem Hintergrund. „Ich wurde von Dominic Paris überredet, bei dem Bewerb mitzumachen“, schildert Pircher bei der Präsentation. Pircher arbeitet bei einer Werbeagentur, welche auch den Südtiroler Skirennläufer Paris betreut. Der Künstler war heuer im Winter sogar selbst in Kitzbühel bei den Hahnenkammrennen vor Ort.

„Das wussten wir davor natürlich nicht. Alle Plakate werden von der Jury anonym bewertet“, erklärt KSC-Präsident Michael Huber. Ab kommender Woche sollen die Plakate dann auch bei den Verkaufsstellen zu erhalten sein. Die Einnahmen aus dem Verkauf kommen alljährlich dem KSC-Nachwuchs zugute. „Das sind immer so zwischen 6000 und 10.000 Euro“, schildert Huber.

Neu ist auch das Programm beim Hahnenkammrennen 2017. Die Kombination gibt es nicht mehr, dafür aber eine Europacup-Abfahrt von der Mausefalle bis zum Oberhausberg. „Die Europacup-Abfahrt ist ein vollständiger Teil der Hahnenkammrennen und soll die jungen Läufer technisch an die Streif heranführen“, schildert Huber. Die EC-Abfahrt geht bereits am Montag der Hahnenkammwoche über die Bühne, von Dienstag bis Donnerstag steht dann das Training auf dem Programm. Freitag folgt der Super-G, Samstag die Abfahrt und der Slalom bildet am Sonntag den Abschluss.