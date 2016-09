Aus Monza: Daniel Suckert

Monza – Am Donnerstagmorgen trifft man im 688 Hektar großen Park in Monza hauptsächlich Jogger an. Etliche drehen ihre endlos wirkenden Schleifen, geschützt vom Schatten der Bäume und bei angenehmen 20 Grad. Ab heute werden es ihnen die Formel-1-Stars gleichtun. Zwar nicht mit Joggingschuhen, dafür aber in ihren Boliden nur wenige Meter von den Laufrouten entfernt. Runde um Runde. Gestern schlummerte der legendäre Autodromo Nazionale noch. Es regierte die Ruhe vor dem Ansturm.

Monza ist anders. Und das sagt sich nicht einfach nur so. Wer die 150 Meter von den Parkplätzen zum Eingang des Fahrerlagers geht, spürt was gemeint ist. Da harren unzählige Fans auch schon am Donnerstag vor den Zäunen aus. Mit Blöcken und Bildern in den Händen wartet man auf die Helden der Szene. So ruhig sie in den Tagen vor dem Rennen sind, so ausgelassen können sie sein, wenn einer der Ferraris gewinnt. Da können dann nicht einmal mehr die Zäune den positiven Fanatismus stoppen.

Und es ist genau diese gelebte Leidenschaft, die ein Fan vor wenigen Jahren in einem Transparent passend auf den Punkt brachte: „Man kann die Leidenschaft nicht beschreiben, man kann sie nur leben.“

Auch die Streckencharakteristik kann mit keinem anderen Kurs der Saison verglichen werden. Am italienischen Asphalt beträgt der Vollgas-Anteil über 75 Prozent. Die Teams rund um die Hausherren von Ferrari lassen für das Italien-Gastspiel eigens Teile anfertigen. Den Geschwindigkeitsrekord hält Antonio Pizzonia (2004), als der Brasilianer im Williams 369,9 km/h (!) erreichte.

Zum Mythos Monza gehören ebenso die beiden Steilkurven, die in der grünen Idylle parallel zur aktuellen Start-Ziel-Geraden vor sich hinschlummern. Dort wo mittlerweile Grashalme den Kampf gegen den Asphalt gewinnen, donnerten die Stars 1961 ein letztes Mal drüber. Die Romantiker unter dem PS-Anhang wissen um die Anziehungskraft der Monumente. Darum regiert dort ein permanentes Kommen und Gehen. Für ein Erinnerungsfoto lässt man sich an den rostigen Leitplanken herunterhängen.

Ruhiger geht es da am anderen Ende des Parks zu. Dort wo Alleen zur königlichen Villa führen. Die wurde übrigens im Auftrag von Kaiserin Maria Theresia im 18. Jahrhundert (1777–1780) erbaut.

Mit der Ruhe wird es heute vorbei sein. Da ist dann Ferrari gefordert. Die Leidenschaft der Tifosi bedeutet zugleich eine Bürde, die besonders Sebastian Vettel dieser Tage zu spüren bekommt. Die Roten lechzen nach Erfolgen. Erfolge, die man seit Jahresbeginn in Aussicht stellte, die sich aber heuer nicht einmal ansatzweise einstellten.

Die Silberpfeile dominieren, das hat sich nicht geändert. Aber Red Bull hat das springende Pferd auf die Hörner genommen. Und dieser Stachel tut noch mehr weh.

Zum ersten Mal seit seiner Ankunft haben italienische Medien Superstar Vettel angezählt. Zu viele Fehler, zu viel Gejammer und keine Aussicht auf Triumphe. Der vierfache Champion schüttelte das gestern gekonnt ab, sprach in der Presserunde von der Vorfreude auf das Heimspiel: „Monza kommt zur rechten Zeit. Wir müssen Gas geben, brauchen die Unterstützung.“

Der Traum des 29-Jährigen ist simpel: am Sonntag im roten Anzug auf dem einzigartigen Podium, das über die Strecke hereinragt, ganz oben zu stehen. Das würde Vettel sogar über seinen ersten Sieg (2008, Monza) im Toro Rosso einordnen: „Das wäre wohl das Größte.“

Das Größte dürfte allerdings schon heute verkündet werden. Lange wurde spekuliert, Monza könnte aus dem Rennkalender fallen. Laut ACI-Chef Angelo Sticchi Damiani wird der auslaufende Vertrag um drei Jahre verlängert. Die Region Lombardei beteilige sich jährlich mit einem Betrag von fünf Millionen Euro, einzelne Großkonzerne werden zusätzlich in die Strecke investieren.

Den Joggern dürfte das egal sein. Die versammeln sich erneut in den Abendstunden, um Runde um Runde Bestleistungen abzuliefern. Etwas, dass Vettel und Co. nun tun müssen. Im roten Tempel der Geschwindigkeit, wo die Leidenschaft keine Leiden mehr schaffen soll. Vielleicht kann ja die Liebe der Tifosi dem Ferrari Flügel verleihen.