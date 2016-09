Monza - Nico Rosberg ist im ersten Freien Training für den Formel-1-Grand-Prix von Italien in Monza der Schnellste gewesen. Der WM-Zweite benötigte am Freitagvormittag für seine schnellste Runde 1:22,959 Minuten. Sein Mercedes-Stallrivale Lewis Hamilton folgte 0,203 Sekunden dahinter auf Rang zwei.

Die Ferrari-Piloten Kimi Räikkönen und Sebastian Vettel verloren als Dritter und Vierter bereits jeweils mehr als eine Sekunde. Am Nachmittag (14.00 Uhr) stand ein weiteres Training auf dem Programm. In der WM liegt Titelverteidiger Hamilton vor dem 14. Saisonrennen am Sonntag neun Punkte vor Rosberg. (APA)