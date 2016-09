Die Vuelta wird 2017 erstmals in Frankreich starten. Das teilte Javier Guillen, der Direktor der Spanien-Radrundfahrt, am Freitag vor dem Start der 13. Etappe in Bilbao mit. Als Startort ist die südfranzösische Stadt Nimes auserkoren worden. Die erste Etappe wird ein Teamzeitfahren sein. „Dann folgt eine weitere Etappe nach Frankreich, bis schließlich Katalonien erreicht wird“, sagte Guillen.

Der Schritt nach Frankreich sei ein weiterer in Richtung Internationalisierung der Rundfahrt. Die Vuelta gehört seit einigen Jahren der Amaury Sport Organisation (ASO), die auch die Tour de France veranstaltet. (APA)